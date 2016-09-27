На Новом Арбате в Москве состоялось официальное открытие ресторана Black Star Burger. После того как сооснователь заведения рэпер Тимати пообещал посетителям бесплатные бургеры, на улице выстроилась толпа из нескольких сотен человек.

В своём Instagram Тимати позже написал: "Спасибо всем кто пришёл!!!! Около 5 тыс чел. Это больше, чем на концертах у многих артистов. Накормить всех не удалось, к сожалению. Через пару часов началась давка".

Интернет-пользователи высмеяли давку за бургерами Тимати.

"Это очередь за бесплатными бургерами, сделанными Тимати. Вот что социальные сети творят. И халява. Даже если бургеры и очень вкусные, стоит ли отстаивать дикую очередь?" – написал в Instagram пользователь с аккаунтом anton_geo, разместив фото толпы.

В Twitter появились такие комментарии: "На Новом Арбате сейчас около тысячи человек толпятся, чтобы получить бесплатный бургер от Тимати. Всё очень плохо"; "А где супер новости про шашлычную Тимати?"; "открываешь твитор, очереди за айфоном, очереди за изи2, очереди за булочкой с котлеткой от тимати" (орфография и пунктуация исходные).

Гастрономический проект Black Star Burger создавался в течении года. Основатели уверяют, что перед ними стояла задача сделать здоровый, вкусный и доступный продукт. Цены на бургеры начинаются от 160 рублей, а самый дорогой обойдется в 777. К слову, при покупке последнего, сотрудники заведения преподнесут его с фонтаном и фанфарами, за что в народе бургер прозвали «Сен-Тропе».

2017 группа планирует расширить сеть до шести-семи точек. Одним из вариантов развития новой сети также станет продажа франшизы в регионах.