Свою версию песни "В Питере - пить!", которая взорвала Интернет, набрав за считанные дни рекордное число просмотров, представил Хор Русской Армии. Напомним, что оригинальная версия группировки "Ленинград" вызвала споры. С одной стороны, создателей клипа поблагодарили за популяризацию Петербурга как туристического направления, но с другой стороны осудили за "воспевание алкоголя".

В любом случае, клип пользуется бешеной популярностью не только у слушателей, но и у других музыкантов, которые предлагают свои версии видео и текста.

На этот раз кавер по мотивам клипа "В Питере - пить!" Сергея Шнурова представил Хор Русской Армии. Но, конечно же, музыканты в своём ролике предлагают не пить, а в Питере - петь!

"Видел ли Шнуров клип, не знаю, - рассказал Metro директор вокального коллектива Кирилл Марков. - Но, мне кажется, даже, если увидит, мы не узнаем об этом. С рок-музыкантом нашу версию клипа мы не согласовывали - минуса композиции в открытом доступе на сайте "Ленинграда". Клип снимался у центрального портика Гостиного двора, на Дворцовой. В тот день был бесплатный вход в Эрмитаж и на площади выстроилась огромная очередь в музей. Так что мы знатно развлекли публику!".