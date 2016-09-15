Французский фонд «Пожарные без границ» (Pompiers Sans Frontières) занимается организацией помощи в труднодоступных районах после стихийных бедствий по всему миру уже в течение 25 лет. Каждый год, чтобы пропагандировать свою деятельность и привлекать денежные средства, фонд создаёт фотокалендарь Dieux Du Stade с полуобнажёнными сексуальными пожарными. Не стал исключением и этот год.

Снимки для календаря 2017-го, как и в прошлом году, делал модный парижский фотограф Фред Гудон.

В интервью Huffington Post он ранее рассказал, что главным критерием при отборе пожарных для съёмки была не только их внешняя привлекательность.

«Французские пожарные невероятно сексуальны, но они также и очень дружелюбны, – говорит Фред Гудон. – Да, они могут быть фотогеничными, но для съёмки важно нечто большее. У них должна быть красивая душа».

По мнению Гудона, внутренней красотой должен обладать каждый пожарный, чтобы заниматься этой «эмоционально истощающей работой».

«Они определённо гордятся тем, чем занимаются, но я их понимаю. – говорит он. – Ежедневно они видят настолько безумные вещи, какие не каждый из нас может себе представить».

Несмотря на это, по словам фотографа, многие из пожарных, которых ему пришлось снимать, «очень спокойные и обаятельные люди».

«Я думаю, это связано с тем, что они всегда могут положиться друг на друга, и конечно, они знают, как правильно веселиться», – говорит Гудон.