Фотограф Яго Партал из Барселоны сделал из животных, обитающих в зоопарке, настоящих моделей. В серии снимков под названием «Зоопортреты» звери в тельняшках, вязаных кардиганах и прочих модных вещах. Работы 31-летнего фотографа стали настоящими хитами в Интернете.

Metro поговорило с фотографом.

Как эта идея пришла вам в голову?

Я придумал это, когда работал над маркетинговой кампаний для одного сайта фотоуслуг. Задумка заключалась в том, чтобы продемонстрировать с помощью животных фотоуслуги, которые этот сайт предлагает.

Как создавалась эта фотосерия?

Сначала я снимал животных в зоопарке, затем с помощью фоторедакторов наряжал зверей. Мне бы хотелось, чтобы в моей серии было побольше самок, но это оказалось сложной задачей, так как немногие люди могут определить пол животного.

Как вы выбирали одежду для своих моделей?

Я изучал ассортимент онлайн-магазинов и выбирал наряды, которые больше всего подходят тому или иному животному.

Какова главная цель этого проекта?

Я собираюсь продолжать эту фотосерию и постепенно с её помощью начать привлекать внимание людей к проблемам дикой природы. Хотелось бы, чтобы со временем этот проект стал более масштабным и содержал полезную информацию о том, как люди могут защитить животных.

Как публика реагирует на «Зоопортреты»?

Мои модные звери нравятся многим, люди часто используют их в качестве аватаров в своих социальных сетях.