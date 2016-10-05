Яркую двойную радугу могли увидеть в небе утром 5 октября жители Санкт-Петербурга. Её тут же стали фотографировать на телефоны и делиться кадрами в социальной сети в паблике "ДТП и ЧП / Петербург". Судя по фото, двойную радугу в Петербурга горожане наблюдали в разных районах города. Самые эффектные кадры, конечно же, получились в центре северной столицы или же с набережной Невы.

Фото радуги над Петербургом вдохновили подписчиков паблика.

- После таких кадров хочется пожелать всем доброго дня и отличного настроения, — пишет участница сообщества в комментариях под фото.

Радугу можно было увидеть утром в среду сразу же после небольшого дождя.

Отметим, что 5 октября в Петербурге по данным синоптиков обещают порывистый ветер до 15 метро в секунду. Столбик термометра в дневные часы не поднимется выше отметки +7...+9 градусов по Цельсию. Во второй половине недели, ближе к выходным, погода стабилизируется благодаря антициклону Питер из Скандинавии. Но, отметим, значительного потепления не ожидается.