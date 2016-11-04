Два вечера подряд, 4 и 5 ноября, в центре Петербурга состоится грандиозное световое шоу. Жители и гости Северной столицы смогут увидеть, как Исаакиевский собор заиграет всевозможными цветами - на стены здания будут проектировать мультимедийное 3D-mapping шоу и лазерные инсталляции. Своеобразным экраном для лазерного шоу станут не только стены Исаакия, но и здание Мариинского дворца.

Накануне 4 ноября состоялась генеральная репетиция, которую посетил фотокорреспондент Metro. У тех, кто стал свидетелем небольшого фрагмента, как считает фотограф, наверняка возникнет желание увидеть шоу целиком - оно поражает своей грандиозностью.

Темой мультимедийного 3D-mapping шоу и лазерной инсталляции Фестиваля света станет революция 1917 года.

Программа будет длится 4 и 5 ноября с 20:00 до полуночи.