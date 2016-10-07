Дочь прославленного хоккеиста Валерия Буре стала звездой американской версии шоу "Голос". 18-летняя Наташа покорила своими вокальными данными солиста группы Maroon 5 Адама Левина.

На этапе слепых прослушиваний Наташа Буре исполнила песню Элвиса Пресли Can’t Help Falling in Love. На первых минутах исполнения композиции к ней повернулся Левин. Теперь Наташа продолжит свое участие в проекте именно в его команде.

Валерий Буре – известный российский хоккеист, выступавший за ЦСКА, «Монреаль», «Калгари», «Флориду», «Сент-Луис» и «Даллас». В составе сборной России выступал на Кубке мира-1996 и двух Олимпиадах – в Нагано и Солт-Лейк-Сити.