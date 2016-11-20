Бой Ковалёв – Уорд приковал внимание любителей бокса во всем мире.
Поединок за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе между российским боксёром Сергеем Ковалёвым и американцем Андре Уордом был полон напряженных моментов. Самые яркие из их – в фотоподборке Metro выше.
Сергей Ковалёв владел преимуществом в первой половине боя, но его соперник сумел перевернуть ход поединка и завоевать победу.
Решение судей о победе Андре Уорда было единогласным. Однако оно уже вызвало споры. Некоторые эксперты выразили сомнение в справедливости судейского решения.
Сергей Ковалёв, для которого это поражение стало первым на профессиональном ринге, лишился всех своих поясов.
Бокс: Уорд победил Ковалёва единогласным решением судей (подробнее)