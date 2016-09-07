Фотограф из Бельгии Барбара Ивейнс заинтересовалась тем, как выглядят люди в 7 утра, прежде чем выйти в свет, и напрашивалась к ним домой по утрам. Этих же людей девушка сфотграфировала в 7 вечера, чтобы продемонстрировать, как меняется их внешность в течение суток. Так появилась фотосерия «7 утра – 7 вечера».

Metro поговорило с Барбарой Ивейнс.

Серия «7 утра – 7 вечера» является частью проекта «Двойственность равнодушия». Как всё это началось?

С самой молодости меня как фотографа интересуют незнакомцы. В очереди или на остановке я всегда смотрю на какого-нибудь человека. Я думаю о том, что в его мыслях, чем он занимается, чего он боится и чему он радуется. Я уверена, что я не единственная, кто думает об этом, но равнодушие общества меня часто озадачивало... Я не понимаю, как десятки людей ежедневно сталкиваются друг с другом, не проявляя никакого интереса. Эта мысль меня не оставляла, и семь лет назад я решила фотографировтаь незнакомых людей.

Каково это взаимодействовать с незнакомцами?

Подойти к человеку на улицу и заговорить с ним довольно страшно, потому что вы причиняете кому-то беспокойство, но с каждым годом мне становилось легче.

Расскажите больше о фотосерии «7 утра – 7 вечера».

В этом году я предложила нескольким мало знакомым людям переночевать у меня или остаться у них. Я фотографировала их в 7 вечера, а затем будила в 7 утра. Я понимала, что в тот момент, когда человек открывает глаза, он наиболее беззащитный. Мне всегда нравилось наблюдать, как наше сознание переходит из ирреальности сна, чтобы столкнуться с реальностью. Этот опыт ранних портретов был просто удивительным.

Что вы хотели рассказать в этих снимках?

Сейчас мой проект закончен, и я осознаю, что равнодушие повсюду.

Оригинальный текст – Даниэль Касильяс