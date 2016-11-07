Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента "Альпари"

– Оба кандидата представили амбициозные и при этом трудновыполнимые экономические программы. Например, Клинтон намерена повышать налоги на сверхдоходы, ввести налоги на операции «коротких продаж» на фондовом рынке, а Трамп хочет не только понизить налоги на прибыли с капитала, но и освободить полностью от уплаты налогов на доходы физлиц малоимущих граждан с доходом менее 25 тыс. долларов в год и снизить налоги на прибыль корпораций. По его мнению, это позволит вывести многие бизнесы из офшоров. Полагаю, что здесь предложения Клинтон более реалистичны, но непопулярны.

– Другое предложение связано с госрасходами на социальные программы. Клинтон предлагает расширить программы медстрахования населения, а Трамп намерен их отменить и расширить число страховых компаний, которые будут продавать медстраховку гражданам. Вот здесь Трамп в большей степени реалист, так как на расширение социальных программ в бюджете США нет денег. Но предложения Трампа будут негативно восприняты, прежде всего, мигрантами, которые привыкли сидеть на пособиях, годами не работать, но при этом получать бесплатное медицинское обслуживание.

– Предложения по поводу отмены подписания соглашений о свободной торговле с Европой и странами Азии у обоих кандидатов заслуживают внимания. Но Клинтон предлагает отменить только пресловутое соглашение о Трансатлантическом партнерстве с Евросоюзом и то в случае, если Евросоюз не согласиться подписать его на условиях США (а Евросоюз уже сейчас протестует). В то же время Трамп демонстрирует больший радикализм. Он предлагает полностью отказаться от всех соглашений США о свободной торговле с третьими странами и ввести пошлины на импорт товаров из Мексики и Китая.

– В Мексике это уже вызвало бурю возмущения, падение национальной валюты и чуть было не привело к отставке президента Мексики, который пригласил Трампа с неофициальным визитом в страну. Правда, во время пребывания в Мексике Трамп взял свои слова обратно и пообещал оставить в силе соглашение о свободной торговле с Мексикой. Но мексиканцы этому уже не верят. Что касается Китая, то США, действительно, сейчас находятся в торговой зависимости от китайского экспорта. Однако повышение пошлин приведет к ускоренной девальвации юаня, что сделает китайские товары более конкурентоспособными за рубежом, в том числе и в США. Кроме того, Китай как крупнейший кредитор США теоретически может продать казначейские облигации США, что приведет к обвалу доллара и новому мировому кризису.

– Но самое нереалистичное предложение касается энергетической политики: Трамп предлагает отменить все ограничения на добычу нефти в США и не зависеть ни от каких третьих стран в области импорта нефти. Это приведет к снижению цен на нефтяном рынке, что сделает добычу нефти, особенно сланцевой, невыгодной для американских производителей. Но, по-видимому, Трамп этого не понимает. В свою очередь, Клинтон предлагает сократить через 10 лет зависимость США от импорта нефти на 30%, оставшуюся нефть направить в Европу и снизить там цены (политика будет явно антироссийской).

– Однако для выполнения такой задачи придется сильно увеличить частные инвестиции в программы энергосбережения и развитие альтернативной энергетики. Согласится ли на это частный бизнес, так как затраты будут большими, а рентабельность таких проектов пока под вопросом, пока неясно. Вопрос о том, кто хуже для мировой экономики – Трамп или Клинтон – остается открытым. Вроде бы Клинтон меньше делает безответственных заявлений и раздает невыполнимых обещаний, но Трамп, если станет президентом, может от некоторых своих громких предвыборных заявлений отказаться.