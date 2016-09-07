Импорт же в этих категориях с 2013 года обвалился на 39 и 41% соответственно. Сегодня отличный момент для импортозамещения, но пока процесс не стартовал в должной мере, объясняет Ануш Гаспарян, коммерческий директор Fashion Consulting Group.

– В модном ритейле более 80% товаров – это импорт, то есть более 80% одежды, обуви, аксессуаров, купленных в России, были произведены вне её территории. Сюда входят международные и российские бренды, которые производят свою продукцию за пределами РФ. Качественная одежда Made in Russia, именно сшитая в России, сегодня дороже, чем одежда аналогичного качества из Бангладеш, Китая или Филиппин. Тем не менее, есть перспектива для увеличения доли российских товаров в отдельных товарных категориях, где российское производство исторически сильное и где сохранились крупные предприятия с хорошими традициями, например, мужские костюмы, верхняя одежда, трикотаж. На фоне подорожавшего импорта сегодня они могут предложить более привлекательные цены для российских покупателей, чем те, что закупает коллекции за валюту. В этих категориях российское производство может предлагать конкурентоспособный продукт в среднем ценовом сегменте брендированных товаров.

– В России отшивают коллекции преимущественно те бренды, которые выросли на базе собственных фабрик. Это могут быть как крупные игроки – например, Gloria Jeans, ТВОЕ, Юничел, так и сильные компании среднего масштаба – Синар, Элегант, Vassa. Также существуют многочисленные небольшие компании, с фабриками, расположенными в различных регионах РФ, которые преимущественно реализуют свои коллекции оптом через партнеров-дистрибуторов.

– Также к категории российских производителей можно отнести отдельные розничные бренды, которые смогли на этапе растущего рынка выстроить собственные производства. Например, «Розтех» — российский производитель женского нижнего белья и оператор сетей розничных магазинов под брендами «Дикая Орхидея» (премиальный сегмент), «Бюстье» (средний сегмент), «Дефиле» (масс-маркет), «Гранд Дефиле» (магазины расширенного формата). Собственное производство было запущено в 2004 году. Сейчас в магазинах представлены как собственные бренды, так и бренды других производителей. По сути «Розтех» является крупнейшим вертикальным бельевым ритейлером (в мультибрендах продается 50% собственных торговых марок). Именно такие компании в течение последних двух лет имеют возможность эффективно наращивать производство в России, так как уже имеют здесь собственные производственные линии и опыт управления процессом.

– Также сегодня благодаря активной пропаганде импортозамещения и патриотизма в потреблении всё более популярной становится тема нишевого fashion продукта. Динамичное развитие онлайн-торговли и социальных сетей только усилило популярность этого направления в моде. И если раньше нишевые продукты обретались исключительно в онлайне и маленьких шоу-румах, то теперь уже можно смело говорить о том, что он востребован и в более традиционной офлайн рознице, главным образом как часть ассортимента мультибрендовых концепт-сторов, специализированных магазинов, ориентированных на остромодный ассортимент. Нишевая мода – это результат спроса «заинтересованной в моде» аудитории на альтернативный подход, поиск ухода от унифицированности. От нишевого проекта такая аудитория ожидает «немассового индивидуального предложения», оригинальной авторской идеи, а также ограниченности тиража. В какой-то мере можно это считать и реакцией на сокращение предложения в среднем сегменте и на стремление производителей массовой обуви перейти на базовые модели.

Что делают ритейлеры, чтобы вернуть покупателей в магазины

– Формула привлечения покупателя сегодня одновременно и простая, и сложная: сервис, атмосфера, обслуживание персонала, количество предоставляемых услуг, скорость совершения покупки и удобство её получения, омниканальность. Что касается изменений в ассортименте, то ошибочно говорить о том, что закупки оптимизируются только в сторону базы и классических моделей. Те компании, которые остановились только на базовом ассортименте, проиграли и увидели это в результатах своих продаж. Безусловно, оптимизация ассортимента произошла, и он действительно сократился. Но каждая компания идет своим путем. Для того чтобы в текущих условиях падение прибыли было минимальным, компаниям необходимо сохранять свои ключевые компетенции, то есть, проще говоря, не отказываться от товара, за которым к ним приходит покупатель. Для кого-то это куртки, для кого-то платья, для кого-то деним. Выигрывают те компании, которые сокращают ассортимент не за счёт групп товаров, входящих в компетенцию компании (бренда, магазина), а за счёт «непрофильных», менее прибыльных групп.

– Конечно же, пытаясь сократить издержки, компании идут и на увеличение в своем ассортименте доли простых, базовых моделей, и на поиск альтернативы по тканям, переходя, например, с более качественных турецких на более дешевые китайские. Однако нужно понимать, что при этом они не могут экономить до бесконечности, иначе, сильно снизив планку качества, или, не предлагая своим клиентам модных, трендовых вещей, они рискуют потерять их интерес и лояльность.

– Также ритейлерам необходима оперативность реагирования на внешние факторы. Сегодня покупатель старается купить как можно дешевле именно в тот момент, когда ему эта вещь нужна. Если в этот момент он увидит скидку от 30%, то будет покупать. Рациональность потребления заключается не в том, чтобы купить максимально дешево, а в том, чтобы купить именно то, что им нужно, именно тогда, когда им нужно, и по приемлемой цене. Акцент на рациональность. Пример: в начале лета прогнозируют первые жаркие выходные, и те ритейлеры, которые в этот момент объявят у себя 30% скидки на летний ассортимент, получат наибольшее количество покупателей. В следующий пик жары те, кто уже в первый раз купил, не побежит на скидки даже 70%.