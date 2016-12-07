Восковую фигуру королевы Великобритании Елизаветы II, что находится в лондонском Музее мадам Тюссо, переодели в рождественский свитер. На зеленом трикотаже изображена собачка породы корги, голову которой украшает королевская корона.

Установленные рядом с королевой Елизаветой II восковые фигуры Кейт Миддлтон и принцев Уильяма и Гарри также нарядили к Рождеству, передает Reuters.

На свитере воскового Гарри - пингвиненок в забавном колпаке, а Кейт и Уильям одели в семейный красно-белый джемпер - один на двоих - на котором вышиты елочки, снеговики и солдатики.

Как сообщается, переодели королевскую семью в Музее мадам Тюссо в рамках благотворительной акции. Всем желающим предлагают приобрести вязаные свитера, средства от продажи которых пойдут на помощь нуждающимся детям.